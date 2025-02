Grève des enseignants : un succès de 89% pour la fédération de l’enseignement secondaire

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a annoncé un taux de réussite de 89 % pour la grève des enseignants, soulignant la détermination du secteur à défendre ses droits et ses principes. Cette grève survient dans un contexte de revendications croissantes de la part des enseignants, qui exigent une amélioration de leurs conditions de travail et la mise en œuvre des accords précédemment conclus. Les enseignants ont manifesté leur volonté de poursuivre leur lutte jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites, notamment la révision de diverses primes et l’exécution des engagements pris par le ministère de l’Éducation. Selon Mohamed Safi, secrétaire général de la fédération, il est crucial de négocier pour réformer le système éducatif tunisien, en se concentrant sur l’augmentation des primes, la révision des promotions, ainsi que l’amélioration des conditions de travail des enseignants dans des matières spécifiques telles que l’éducation physique, la musique, la technique et l’informatique.