Un homme diagnostiqué avec la rage à Hammamet : enquête en cours

Le directeur régional de la santé à Nabeul, Sami Bouderware, a confirmé qu’un homme résidant à Hammamet a été diagnostiqué avec la rage, et qu’il a été hospitalisé dans un établissement de santé à Tunis. Dans une déclaration à l’agence “TAP”, Bouderware a précisé que des équipes de santé de base et des autorités sanitaires locales ont été envoyées sur place pour enquêter sur la situation sanitaire des membres de la famille du patient et pour identifier la source de l’infection. Bien que le malade n’ait pas subi de morsure, de griffure ou de léchage sur une plaie ouverte, il a rappelé que la rage se transmet principalement par morsure ou griffure d’animaux infectés, notamment les chiens, chats ou rongeurs. Afin de prévenir toute propagation, des vaccins ont été administrés aux membres de la famille du patient. Les autorités sanitaires et agricoles poursuivent leurs investigations sur les causes de l’infection, en analysant l’environnement du domicile et les déplacements du patient avant le diagnostic.