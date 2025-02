Gaza : retour partiel des élèves en dépit des défis de la guerre

Après plusieurs mois de guerre, l’éducation reprend timidement dans la bande de Gaza, bien que de manière partielle et incomplète. Des milliers d’élèves ont été contraints de fuir leur domicile, ce qui les a privés de leur droit à l’éducation. Environ 600 000 étudiants palestiniens, de tous niveaux scolaires, ont été privés de cours pendant plus d’un an et demi en raison du conflit. Face à cette situation, le ministère palestinien de l’Éducation a déployé des efforts pour relancer l’enseignement, en proposant notamment des plateformes éducatives en ligne pour compenser cette longue interruption. Cette semaine, des centaines d’élèves ont pu revenir sur les bancs de l’école, principalement dans le centre de Gaza, tandis que dans le nord et la ville de Gaza, des centres éducatifs temporaires ont été mis en place. Ce retour partiel s’inscrit dans le cadre d’une initiative lancée à la fin de l’année dernière, visant principalement les élèves de la dernière année du secondaire, qui avaient été empêchés de passer leurs examens en raison des violences.