Clasico – EST vs ESS en direct et live streaming : comment regarder le match ?

Clasico – EST vs ESS en direct et live streaming

Le classique tant attendu entre l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) se déroulera ce mercredi à 14h00 au Stade de Radès. Ce match, crucial dans la course au titre, promet d’être intense et déterminant, avec deux équipes prêtes à tout pour s’imposer.

Les supporters pourront suivre ce duel palpitant en direct sur les chaînes Al-Kass Sports et Wataniya 1, qui offriront une couverture complète de la rencontre, avec des analyses et commentaires avant et après le match.

Détails de la rencontre :

Match : Espérance Sportive de Tunis vs Étoile Sportive du Sahel

Date : Mercredi, 14h00

Lieu : Stade de Radès

Diffusion : Al-Kass Sports et Wataniya 1