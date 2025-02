Wadii Jari dénonce sa condamnation et promet de prouver son innocence

Suite à la condamnation à quatre ans de prison, l’ancien président de la Fédération Tunisienne de Football, Wadiâ Jrayâ, a affirmé sur sa page officielle qu’il était innocent de toutes les accusations portées contre lui et qu’il n’existait aucune preuve de culpabilité à son encontre, dans l’affaire de la compétition scolaire qui s’est déroulée en Égypte en 2022.

Dans une déclaration, Jrayâ a ajouté qu’une conférence de presse serait organisée prochainement pour dévoiler toutes les preuves de son innocence et pour informer l’opinion publique. Il a également appelé les autorités à le libérer, rappelant qu’il est citoyen tunisien et que la Constitution interdit l’emprisonnement sans fondement juridique.

Voici le texte de la publication de Jrayâ :

“Communiqué clarificateur

Suite à l’aggravation des injustices que je subis depuis un certain temps, et suite à la décision de la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis 1 me condamnant à quatre ans de prison sans aucune preuve, même minime, de culpabilité, et dans l’attente de la conférence de presse pour révéler toutes les vérités, les preuves et les documents confirmant mon innocence absolue, je tiens à préciser ce qui suit :

◾️ Le sujet :

La participation d’enfants, élèves âgés d’environ 14 ans, dans un tournoi amical à caractère social et sportif organisé par la Confédération Africaine de Football en Égypte en octobre 2022, avec des conditions techniques définies et supervisées par la CAF. Ces conditions stipulaient que les enfants devaient être des élèves inscrits dans une école tunisienne, nés en 2008, soit âgés d’environ 14 ans à l’époque de l’événement.

◾️ Les accusations :

On m’accuse d’avoir enfreint les règles tunisiennes en engageant des élèves non qualifiés pour participer, en violant le principe d’égalité des chances, et d’avoir privé les écoles et la fédération tunisienne des équipements donnés par la CAF, tels que 1000 ballons et 300 dossards, d’une valeur totale d’environ 15 000 dinars.

◾️ Mon implication :

Je n’ai eu aucune implication dans le choix des élèves, ni dans la présidence ou la simple présence dans les réunions liées au choix des élèves ou à toutes les étapes de préparation, de voyage ou de participation à ce tournoi en Égypte (les documents seront publiés).

Le bureau fédéral a confié le choix des élèves et la préparation de la participation à un autre membre, le directeur technique, lors d’une réunion à laquelle je n’ai pas assisté (les documents seront publiés).

Le directeur technique de la fédération tunisienne et de l’ex-ministère de la Jeunesse et des Sports a confirmé, au cours de cinq auditions, qu’il a pris toutes les décisions concernant le choix des élèves et la préparation de l’événement en coordination avec la CAF, sans avoir consulté ni moi, ni aucun autre membre de la fédération (les documents seront publiés).

◾️ Absence de documents signés de ma part :

Aucune signature de ma part n’existe concernant le choix des élèves ou toutes les étapes de préparation et de participation à cette compétition, ni concernant la réception ou la gestion de l’équipement.

Aucune correspondance électronique ou papier n’a été envoyée par moi ou reçue de ma part concernant ces sujets.

◾️ Les dons de la CAF :

La CAF a confirmé, dans deux lettres, que la participation de la Tunisie était régulière et conforme aux normes (les documents seront publiés).

Aucune objection n’a été formulée par les autres équipes participantes concernant la participation de la Tunisie.

La certification du don signé par la CAF et le ministère de la Jeunesse et des Sports indique clairement que le don a été fait à la Fédération Tunisienne de Football et non à une autre entité (les documents seront publiés).

◾️ Le matériel est toujours à la fédération :

Aucun document ne prouve une quelconque implication de ma part dans la gestion ou la distribution de ce don, qui est toujours conservé à la Fédération Tunisienne de Football.

◾️ Les instructions de la CAF :

La CAF a envoyé un courrier à la Fédération Tunisienne de Football pour conserver ce matériel dans ses locaux jusqu’à de nouvelles instructions sur la manière de le gérer (les documents seront publiés).