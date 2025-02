Sauvetage de 112 migrants au large de la Libye

La mission humanitaire menée par le navire “Ocean Viking” a permis de sauver 112 migrants au large des côtes libyennes, dans deux opérations distinctes réalisées entre samedi et dimanche. Cette opération, coordonnée par l’ONG “SOS Méditerranée”, a d’abord permis de porter secours à un bateau en fibre de verre en pleine nuit, sauvant 25 personnes, dont trois femmes, l’une d’elles étant enceinte. Le dimanche matin, un autre sauvetage a eu lieu, cette fois pour un groupe de 87 migrants à bord d’un bateau en bois, avec l’aide des autorités italiennes. Les rescapés, principalement originaires du Bangladesh, de Somalie et d’Égypte, ont été transférés vers le port de Livourne, en Toscane, un port italien désigné pour de telles opérations, à plus de mille kilomètres de la zone de sauvetage. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 129 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues en mer Méditerranée depuis le début de l’année, tandis qu’en 2024, ce sont 2 333 migrants qui ont tragiquement trouvé la mort, principalement dans la zone centrale de la Méditerranée, l’un des passages migratoires les plus périlleux au monde.