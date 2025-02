Protection des travailleurs : un nouveau fonds pour soutenir les employés licenciés

Face aux défis économiques et sociaux croissants en Tunisie, la mise en place de mécanismes de protection des travailleurs contre la perte d’emploi est devenue une nécessité. C’est dans cette optique que le gouvernement a décidé d’activer le “Fonds d’assurance pour la perte d’emploi pour raisons économiques”, une initiative longtemps restée en suspens depuis son inclusion dans le contrat social signé en 2013 entre l’UGTT, l’UTICA et l’État. Ce fonds vise à offrir un soutien financier temporaire aux travailleurs licenciés, leur permettant de faire face aux périodes de transition entre deux emplois. Son activation, annoncée par le président Kaïs Saïed en décembre 2024, s’inscrit dans une volonté de renforcer le rôle social de l’État et d’accompagner les travailleurs touchés par les restructurations économiques et l’essor des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle. Ce dispositif constitue ainsi un outil clé pour garantir une meilleure protection des employés, favoriser leur réintégration professionnelle et préserver l’équilibre du marché du travail en période de mutation.