Saisie de tonnes d’épices et de viande de volailles avariées à Nabeul

Le 21 février 2025, les équipes de contrôle sanitaire de l’Autorité nationale de sécurité des produits alimentaires à Nabeul, en collaboration avec le centre de la Garde nationale de Menzel Temime, ont saisi un entrepôt illégal utilisé pour moudre des épices et fabriquer de la “harissa diyari”. Selon Shiraz Najjar, coordinatrice régionale de l’Autorité, 3,638 tonnes d’épices, de condiments et de poudre de piment, ainsi que de la harissa, ont été saisies pour non-conformité aux normes de sécurité sanitaire. Parallèlement, un autre entrepôt illégal à Béni Khiar a été découvert, contenant 3,237 tonnes de viande de volaille avariée, présentant des changements de couleur et des odeurs nauséabondes. Ces produits ont été détruits conformément aux procédures légales, et des procès-verbaux de non-conformité ont été dressés.