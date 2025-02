Le vaccin contre le HPV pour les jeunes filles : ce que vous devez savoir

En septembre dernier, le ministère de la Santé tunisien a annoncé l’intégration du vaccin contre le cancer du col de l’utérus dans le calendrier vaccinal scolaire pour les filles de 12 ans, à partir de cette année. Ce vaccin, qui protège contre le papillomavirus humain (HPV), principal responsable de ce cancer, vise à réduire significativement le nombre de cas. Le Dr Hajar Baltaib, spécialiste en gynécologie-obstétrique, souligne l’importance de ce vaccin et du dépistage précoce pour les femmes entre 25 et 65 ans. Le vaccin sera également proposé aux garçons à un stade ultérieur, car ils peuvent aussi être porteurs du virus. Le cancer du col de l’utérus est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes en Tunisie, avec 150 décès annuels, et le quatrième mondialement. Les principaux facteurs de risque incluent les infections sexuellement transmissibles, le tabagisme, et un système immunitaire affaibli.