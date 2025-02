Bourses américaines suspendues : des étudiants tunisiens doivent quitter les États-Unis dans une semaine

Des étudiants tunisiens bénéficiaires du programme de bourses “Thomas Jefferson” aux États-Unis ont été informés qu’ils devaient mettre fin immédiatement à leurs études dans les universités américaines et quitter le pays dans un délai d’une semaine. Ce programme, mené en partenariat avec l’organisation IREX et le Département d’État américain, offre des opportunités de formation pour les étudiants tunisiens dans des institutions américaines pendant un an, sans obtenir de diplôme. Depuis sa création en 2013, il a permis à plus de 630 étudiants tunisiens d’étudier dans plus de 100 universités et collèges aux États-Unis.

Cette décision survient dans un contexte de répercussions liées à la politique de l’administration de Donald Trump, qui a ordonné la fermeture de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et suspendu la majorité de ses financements. Cette situation a conduit à l’arrêt de nombreux programmes à travers le monde et à des licenciements massifs de personnel. Bien que des programmes d’urgence aient été maintenus, l’incertitude et la crainte de perdre définitivement l’aide américaine entravent toujours l’effort humanitaire et de développement global.