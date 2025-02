Gafsa : Grève générale à Om Larayes

Une grève générale a été observée, jeudi 20 février, dans la délégation Om Larayes à Gafsa suite à l’accident survenu, mardi (18 févier), faisant six morts et neuf blessés.

La grève organisée à l’appel de l’Union locale du travail a touché tous les services publics dans la région. Les établissements publics, les écoles et les commerces ont été fermés.

Houcem Mabrouki, membre de l’union, a indiqué à l’Agence TAP que les grévistes revendiquent l’amélioration du secteur de transport public dans la région, la création d’un centre de protection civile, le renforcement du personnel médical et des équipements à l’hôpital local Om Larayes et le renforcement du développement.

Il a ajouté que les mouvements de protestation se poursuivront jusqu’à la satisfaction des demandes soulevées, annonçant que le taux de réussite de la grève a dépassé 90%.

Pour rappel, un accident de la route a eu lieu, mardi 17 février, à Om Larayes suite une collision entre un bus de la société régionale de transport de Gafsa et un poids lourd. Le drame a fait six morts et neuf blessés dont deux sont encore sous surveillance à l’hôpital régional Houcine Bouzaine de Gafsa et un troisième à l’hôpital Ibn El Jazzar à Kairouan.