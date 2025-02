Renforcement de la culture du colza en Tunisie : un projet soutenu par la France

La Société Tunisienne pour l’Agriculture Durable a signé un partenariat avec l’Association de Coopération pour le Secteur des Huiles Végétales et des Protéines de France ainsi que l’Agence Française de Développement pour soutenir le développement du secteur du colza en Tunisie. Ce projet, d’une durée de deux ans, est financé par une subvention de 600 000 euros de la part de la France et de 228 000 euros de l’association française. L’objectif est de structurer le secteur et de renforcer la culture du colza en mettant en place un système d’information et en améliorant le dialogue entre les acteurs agricoles. Le projet vise également à identifier et à mettre en œuvre des mesures prioritaires pour dynamiser cette filière prometteuse.