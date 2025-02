Préparez votre corps pour un ramadan serein : conseils d’une experte en nutrition

Avec l’approche du mois de Ramadan, il est essentiel de préparer son corps à un nouveau rythme alimentaire pour éviter les désagréments liés au jeûne. L’experte en nutrition, Mariam Al-Toukabri, recommande une préparation progressive pour habituer l’organisme à consommer des repas principalement en soirée. Il est conseillé d’adapter ses habitudes alimentaires en réduisant les quantités de sucre et de caféine, en buvant régulièrement de l’eau pour rester hydraté, et en évitant les repas copieux en une seule fois. Pour ceux qui ne sont pas habitués à dîner, il est préférable de commencer à prendre de petites quantités le soir. En revanche, ceux qui dînent régulièrement devraient diminuer les portions au petit-déjeuner et au déjeuner, tout en augmentant celles du dîner. Il est également déconseillé de pratiquer le jeûne intermittent avant le Ramadan, car cela pourrait perturber l’adaptation du corps et nuire à la perte de poids. En suivant ces conseils, il est possible de vivre un Ramadan serein et sans inconfort