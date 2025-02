Football – Bizerte : Réunion consacrée à l’organisation du match CAB-EST

Une réunion de coordination a été tenue mercredi par la commission régionale élargie chargée de l’organisation des rencontres sportives à Bizerte pour fixer les derniers préparatifs visant à assurer la réussite du match entre le CA Bizertin et l’Espérance de Tunis, ce samedi au stade 15 ocotbre, pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1.

Cette réunion présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, s’est déroulée en présence des cadres régionaux et des repésentants des services de sécurité, de protéction civile, ainsi que des services municipaux, sportifs, de jeunesse et de santé, outre les membres du comité directeur du CA Bizertin.

Il a été décidé à cette occasion de mettre en vente plus de 6000 billets, tout en mettant l’accent sur l’importance d’encadrer les supporters avant, pendant et après le match.

L’accent a été également mis sur le rôle de toutes les parties officielles, sociales, médatiques et surtout sportives dans le bon déroulement de la rencontre et dans le respect des règles de fair-play à l’intérieur et à l’extérieur du stade et le respect mutuel entre les deux grands clubs.

Le gouverneur de Bizerte a salué les efforts consentis par toutes les parties intervenantes pour assurer une bonne organisation du match et appelé à soutenir le rôle des “encadreurs des supporters”.