Tragédie à Gafsa : 6 morts et 9 blessés dans un accident entre un bus et un camion (vidéo)

Un tragique accident s’est produit ce matin, mardi 18 février, sur la route régionale n°201 reliant les délégations d’Om Larayes et de Redeyef, dans le gouvernorat de Gafsa. L’accident, impliquant une camionnette transportant du phosphate et un bus de la société régionale de transport de Gafsa en direction de Sfax, a causé la mort de six personnes et fait neuf blessés.

Selon le directeur régional de la santé à Gafsa, Salem Nasri, le bilan des victimes n’a pas évolué. L’un des blessés a été transféré à l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan, où son état est jugé stable. Deux autres subiront une intervention chirurgicale à l’hôpital régional Houcine Bouzaiene de Gafsa, tandis que deux patients restent en observation au service des urgences. Les autres blessés, pris en charge dans les services de chirurgie et d’orthopédie, sont également dans un état stable.

Ce drame met une nouvelle fois en lumière les défis liés à la sécurité routière en Tunisie, notamment sur les axes fréquentés par les transports de marchandises et de passagers.