El jem et la mosquée zitouna accueillent le trophée de la coupe du monde des clubs

La Coupe du Monde des clubs a récemment fait une halte en Tunisie, où le trophée prestigieux a été présenté dans deux des lieux les plus emblématiques du pays : l’amphithéâtre romain d’El Jem et la Mosquée Zitouna à Tunis. Cette tournée symbolique, lancée par la FIFA le 18 février 2025, marque un moment historique pour l’Espérance Sportive de Tunis, qui participe pour la première fois à ce tournoi mondial.

L’arrivée du trophée en Tunisie, le 15 février, a créé un véritable engouement parmi les passionnés de football, célébrant non seulement le club tunisien, mais aussi la richesse culturelle et historique du pays. La FIFA a d’ailleurs choisi des mots poétiques pour exprimer sa reconnaissance de la Tunisie, la qualifiant de « perle des souhaits », soulignant ainsi sa place centrale dans le développement du football arabe et africain. Le choix des sites, l’amphithéâtre d’El Jem, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la Mosquée Zitouna, cœur spirituel et architectural de Tunis, illustre parfaitement l’union entre sport, histoire et culture dans ce moment de célébration nationale.