Près de 10,25 millions de visiteurs en Tunisie en 2024 : un record post-pandémie

Le tourisme en Tunisie connaît une reprise significative en 2024, avec une nette augmentation du nombre de visiteurs en provenance de plusieurs marchés. Les Algériens, les Libyens et les Français figurent en tête des touristes étrangers ayant visité le pays, contribuant ainsi à un total record de près de 10,25 millions de visiteurs, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. La fréquentation des touristes européens a également progressé, notamment avec une augmentation marquée des visiteurs britanniques (+68 %) et polonais (+51 %). Le marché russe a enregistré une hausse spectaculaire de 200 %, bien que les chiffres restent en deçà des niveaux de 2019. Par ailleurs, la Tunisie a connu une progression du tourisme arabe, avec une forte croissance du nombre de visiteurs irakiens et saoudiens. Enfin, le marché nord-américain poursuit son essor avec plus de 71 700 touristes venus des États-Unis et du Canada. Ces résultats confirment le dynamisme du secteur et la diversification des flux touristiques vers la Tunisie.