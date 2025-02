Retour en force pour la Télévision Tunisienne avec un sitcom pour le Ramadan 2025

L’Établissement de la Télévision Tunisienne fait son grand retour à la production avec un nouveau sitcom humoristique intitulée “Yasmine et Fella”, annoncée lors d’une conférence de presse hier, samedi. Diffusée quotidiennement durant le mois de Ramadan 2025 sur la première chaîne nationale, ce sitcom de trente épisodes de vingt minutes chacun promet de captiver les familles tunisiennes avec un mélange d’humour et de réflexions sur la vie quotidienne.

Réalisée par Nabil Belsaïda, la série raconte les aventures de deux sœurs : Yasmine, interprétée par Kaouther Bardi, et Fella, jouée par Rim Zribi. Elles sont accompagnées dans cette aventure par Rabii, un gardien moderne et passionné de technologies numériques, incarné par le jeune acteur Tarek Baalouche. Le scénario, coécrit par Omar Touti et Zouheir Raïes, aborde avec humour des thèmes contemporains, tels que l’usage des réseaux sociaux et la création de contenu.

La série verra l’apparition d’artistes de différentes générations, dont Sleh Msaddek, Naïma Jeni, Sofiène Daheche, Lamine Nehdi et Aroua Ben Ismaïl.

Destiné à capter un large public, le projet visera à refléter avec légèreté les préoccupations quotidiennes des Tunisiens, tout en dynamisant le secteur audiovisuel local.

Le réalisateur a souligné que l’improvisation des acteurs, inspirée par des anecdotes humoristiques tirées des réseaux sociaux, ajoute une touche de spontanéité à la série. Cependant, il a précisé que ces éléments restent limités pour préserver l’originalité du scénario.

Au cours de cette conférence, le PDG de l’Établissement de la Télévision Tunisienne, Chokri Ben Nsir, s’est félicité de cette production qui, a-t-il dit, marque une étape cruciale dans la relance de la production audiovisuelle publique et la reconciliation des Tunisiens avec leurs chaînes publiques après une longue interruption dans la création télévisuelle. Il a également ajouté que cette initiative s’inscrit dans un projet plus large visant à dynamiser l’industrie audiovisuelle en collaboration avec le secteur privé, tout en mettant l’accent sur le développement de talents internes.

Évoquant les défis juridiques et administratifs entravant la production, Ben Nsir a annoncé que des efforts sont en cours pour résoudre ce problème en élaborant un décret spécifique pour réguler le processus de production dans le secteur audiovisuel. L’objectif est de faciliter et de libérer ce processus des procédures administratives complexes qui ne correspondent ni à la production audiovisuelle ni au travail créatif.