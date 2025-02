L’UGTT exige des recrutements dans la fonction publique pour garantir les droits des travailleurs

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé sa position concernant les négociations sociales dans la fonction publique, en insistant sur plusieurs points cruciaux. Mohamed Chebbi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, a souligné l’importance de faire respecter le droit syndical, qui fait partie des droits humains fondamentaux reconnus par les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Lors d’un séminaire à Sousse, il a mis en avant la nécessité d’inclure, dans les négociations, des questions essentielles telles que l’augmentation des salaires, le contrôle des prix, et surtout, la question des recrutements. Chebbi a déploré les conditions difficiles des syndicalistes au cours des dernières années, pointant les pressions, les harcèlements et les sanctions. Il a aussi évoqué le cas des enseignants suppléants qui, après des années de travail temporaire, réclament une régularisation de leur situation. L’UGTT vise à faire de cette nouvelle phase de négociations un véritable succès pour garantir la dignité des travailleurs et renforcer leur pouvoir d’achat, tout en s’assurant du soutien des syndicats de base et des adhérents.