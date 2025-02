Les produits industrialisés contenant plus de 3 additifs alimentaires sont dangereux pour la santé

Selon des études scientifiques confirmées, la consommation des produits industrialisés contenant plus de 3 additifs alimentaires peut provoquer le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du spectre de l’autisme et un manque de concentration chez les enfants », a mis en garde Rana Ghiloufi, spécialiste en sécurité et qualité des aliments à l’Institut de Nutrition et de Technologie Alimentaire.

Dans une interview télévisée accordée à l’agence TAP, la spécialiste a signalé que les agences internationales d’évaluation des risques sanitaires mettent en garde contre la consommation régulière de produits ultra-transformés contenant plus de trois additifs alimentaires.

Elle a également indiqué que selon les mêmes études scientifiques, un tiers des cas de cancer dans le monde sont liés à la consommation de produits alimentaires transformés.

Face à ces dangers, elle a insisté sur l’importance de préparer les pâtisseries et desserts à la maison, afin de limiter la consommation d’additifs alimentaires dangereux pour la santé.