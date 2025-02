Ramadan sur Al-Wataniya : le sitcom ‘Yasmin et Fella’ en vedette

La chaîne “Al-Wataniya 1” poursuit ses préparatifs pour le mois de ramadan en produisant plusieurs séries dramatiques et comiques. Parmi ses projets phares, le sitcom “Yasmin et Fella”, réalisé par Nabil Balsida, qui met en vedette le duo d’actrices Kouther Bardi et Rim Zaribi. Les deux comédiennes, qui ont déjà collaboré dans la pièce de théâtre “Lellahem”, se retrouvent cette fois-ci dans une série de 30 épisodes diffusés pendant le mois sacré, directement après l’adhan du maghreb, avec des épisodes de 20 minutes. L’histoire suit Yasmin, une femme active sur les réseaux sociaux, et sa sœur aînée Fella, qui revient en Tunisie après plusieurs années d’absence pour passer le mois de ramadan. La série met également en scène Tarek Bahloush dans le rôle de “Rabii”, le gardien de la maison des sœurs, avec des apparitions d’invités tels que Lamine Nahdi, Latifa Al-Qafsi, Dalila Al-Miftahi, et le rappeur Armesta. En parallèle, la chaîne mise sur les séries dramatiques “Wadi El-Bay” et “Al-Rafl”, respectivement réalisées par Rawia Marmouch et Rabi Takali, qui explorent des récits sociaux et historiques à travers des conflits familiaux et des périodes marquantes de l’histoire tunisienne.