Lancement de la 5G en Tunisie : Ooredoo redéfinit l’avenir numérique

La Tunisie entre dans une nouvelle ère de connectivité numérique avec le lancement officiel du réseau 5G, qui ouvre les portes du futur et redéfinit l’expérience de l’Internet et de la communication. Une étape qui va au-delà d’une simple mise à jour technologique pour constituer un véritable tournant en matière de vitesse d’interaction avec le monde numérique, renforcer les capacités d’innovation et soutenir l’économie digitale dans divers secteurs.

À l’occasion de cet événement, les médias se sont réunis lors d’une rencontre exclusive le 13 février 2025, pour découvrir les détails de cette transformation majeure. Ce fut l’occasion de présenter une vision globale de l’impact de la 5G sur différents domaines, de l’entrepreneuriat à l’éducation, des services intelligents au divertissement, tout en dévoilant les détails du lancement avant l’entrée en vigueur officielle.

À cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Le lancement du réseau 5G n’est pas simplement un développement du réseau de télécommunications, c’est une étape stratégique vers l’avenir. Cette nouvelle génération de technologies ne signifie pas seulement des vitesses plus élevées ou un temps de réponse plus court, elle est la clé d’une économie numérique plus compétitive, et d’une société plus connectée et avancée. Aujourd’hui, nous ne dévoilons pas seulement un nouveau réseau, mais une plateforme qui permet aux créateurs et les startups, d’accéder à des nouvelles possibilités illimitées. Et surtout, cette réalisation est inspirée par les gens, par leurs besoins et leurs aspirations, et par les rêves qui peuvent être réalisés grâce à la technologie. »

Pour incarner cette dimension humaine, l’annonce officielle de la 5G a été faite d’une manière différente sous le slogan « Tunisie plus forte, Tunisie en développement ». Ce n’était pas simplement un spot publicitaire, mais une histoire inspirée par les gens eux-mêmes, reflétant leur vision de l’avenir et comment la technologie transformera leur vie. Un message qui exprime l’esprit de progrès et place les individus au cœur de cette transformation numérique, confirmant que le lancement de la 5G n’est pas seulement un réseau plus rapide, mais un environnement qui favorise la créativité et l’évolution.

Dans le cadre de cette vision, Ooredoo Tunisie a dévoilé Fix Jdid 5G, sa dernière innovation dans le domaine de l’Internet domestique et professionnel, offrant une expérience de connexion unique avec des vitesses ultra-rapides et une stabilité sans précédent, faisant de la 5G une partie intégrante de la vie quotidienne, tant à la maison qu’au travail.

Aujourd’hui, la 5G fait son entrée en Tunisie, marquant une étape vers un avenir digital plus innovant, où la technologie devient un moteur essentiel du changement, soutient la croissance et l’évolution économique et ouvre des perspectives infinies pour tous.

Lien Spot 5G : https://www.facebook.com/share/v/1AxxNAVPA9/