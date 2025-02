La délégation de Mazouna ainsi que plusieurs zones situées au sud et à l’est des délégations de Meknassi et Regueb, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (notamment Douira, Douara, Karma, Ghris, Radaa et Skabba), ont connu de fortes précipitations accompagnées de quantités importantes de grêle. Les pluies les plus abondantes ont été enregistrées à Mazouna et dans ses environs, entraînant une montée du niveau des eaux dans les rues de la ville et le débordement de certains cours d’eau.