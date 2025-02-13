Football – Ligue 2 (15e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues samedi, dimanche et lundi prochains (tous les matchs à 14h):
POULE A
Samedi 15 février
A la Marsa:
AS Marsa – CS Hammam-Lif Arbitre : Hamza Jaied
A Msaken:
CS Msaken – ES Rades Arbitre : Rayan Boukhchina
Dimanche 16 février
A MAnzel Bourguiba:
SA Menzel Bourguiba – ESH Sousse Arbitre : Hassen Selmi
A Oued Ellil:
AS Oued Ellil – Jendouba Sport Arbitre : Abdelhamid Badreddine
A Mahdia:
EM Mahdia – AS Ariana Arbitre : Dorsaf Guenouati
A Kalaa:
Kalaa Sport – CS Korba Arbitre : Seif Ouertani
Lundi 17 février
A Mégrine:
Mégrine Sport – SC Moknine Arbitre : Sofiene Mnasri
POULE B
Samedi 15 février
A Kairouan:
JS Kairouan – PS Sakiet Eddaier Arbitre : Oussema Ben Ishak
A Agareb:
AS Agareb – BS Bouhajla Arbitre : Haythem Trabelsi
A Kerkennah:
OC Kerkennah – ES Jerba Arbitre : Wael Mosbahi
A Kasserine:
AS Kasserine – CS Redaief Arbitre : Mohamed Ali Karouia
A Sidi Bouzid:
O Sidi Bouzid – Sfax RS Arbitre : Houssem Ben Sassi
A Gabès:
S Gabésien – AS Jelma Arbitre : Sofiene Ouertani
A Tataouine:
ES Rogba – CS Chebba Arbitre : Jasser Guirat