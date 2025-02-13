Football – Ligue 2 (15e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues samedi, dimanche et lundi prochains (tous les matchs à 14h):

POULE A

Samedi 15 février

A la Marsa:

AS Marsa – CS Hammam-Lif Arbitre : Hamza Jaied

A Msaken:

CS Msaken – ES Rades Arbitre : Rayan Boukhchina

Dimanche 16 février

A MAnzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ESH Sousse Arbitre : Hassen Selmi

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – Jendouba Sport Arbitre : Abdelhamid Badreddine

A Mahdia:

EM Mahdia – AS Ariana Arbitre : Dorsaf Guenouati

A Kalaa:

Kalaa Sport – CS Korba Arbitre : Seif Ouertani

Lundi 17 février

A Mégrine:

Mégrine Sport – SC Moknine Arbitre : Sofiene Mnasri

POULE B

Samedi 15 février

A Kairouan:

JS Kairouan – PS Sakiet Eddaier Arbitre : Oussema Ben Ishak

A Agareb:

AS Agareb – BS Bouhajla Arbitre : Haythem Trabelsi

A Kerkennah:

OC Kerkennah – ES Jerba Arbitre : Wael Mosbahi

A Kasserine:

AS Kasserine – CS Redaief Arbitre : Mohamed Ali Karouia

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – Sfax RS Arbitre : Houssem Ben Sassi

A Gabès:

S Gabésien – AS Jelma Arbitre : Sofiene Ouertani

A Tataouine:

ES Rogba – CS Chebba Arbitre : Jasser Guirat