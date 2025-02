Un salon de massage à Monastir transformé en centre de prostitution !

Les forces de sécurité de Monastir ont découvert un réseau de prostitution dissimulé dans un salon de massage de la ville lors d’une opération menée le 12 février 2025. Selon Farid Ben Jha, porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, les femmes présentes dans le salon étaient en possession de faux diplômes et n’avaient aucune formation officielle pour exercer légalement cette activité. Au cours de l’intervention, un homme a été surpris dans une situation compromettante, et un procès-verbal a été dressé pour exploitation d’un lieu destiné à la prostitution illégale et usage de faux documents. Quatre femmes et un client ont été placés en garde à vue. L’enquête a révélé que la propriétaire du salon incitait ses employées à attirer les clients dans cette activité illicite. De plus, un agent de sécurité suspendu, tentant de se faire passer pour un avocat, a été impliqué dans l’affaire, et il a été découvert qu’il participait à plusieurs escroqueries aux côtés de la gérante. Farid Ben Jha a également averti le public de la prudence à observer concernant les annonces de services de massage sur les réseaux sociaux, soulignant la nécessité de vérifier leur légitimité avant d’y avoir recours.