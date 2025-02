Siliana : enquête ouverte après la destruction de centaines d’oliviers à Krib

Le ministère public près le tribunal de première instance de Siliana a ordonné l’ouverture d’une enquête sur la destruction de centaines d’oliviers dans la délégation de Krib. Selon Issa Guesmi, adjoint au procureur de la République et porte-parole du tribunal, un agriculteur ayant loué une parcelle agricole appartenant à l’État est soupçonné d’avoir causé d’importants dégâts en abattant ces arbres de manière brutale et non conforme aux réglementations en vigueur. Alertées de cette infraction, les autorités ont chargé la brigade de recherches et d’investigation de la Garde nationale de Gaâfour de mener les investigations nécessaires. L’agriculteur est poursuivi pour des faits présumés de “breach of trust qualifiée” (breach of trust en anglais signifie abus de confiance), une infraction grave qui pourrait entraîner des sanctions judiciaires.