Ramadan : 6 000 tonnes d’huile végétale subventionnée bientôt distribuées

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé lors d’une audition parlementaire que 6 000 tonnes d’huile végétale subventionnée arriveront d’ici fin février 2025 et seront distribuées à partir du mois de Ramadan. Il a également assuré la continuité du programme de vente d’huile d’olive à des prix avantageux. Par ailleurs, il a souligné que les stocks des produits de base, tels que le sucre, le thé, le café, le riz et les produits laitiers, seront suffisants pour répondre à la demande durant cette période. Toutefois, des tensions pourraient survenir sur certains produits comme la pomme de terre, la tomate et le poivron. Le ministère prévoit également de renforcer la transparence dans la distribution du café via une application numérique et de mettre en place des mesures pour lutter contre la spéculation et le stockage illicite des produits subventionnés. Les députés ont, de leur côté, exprimé leurs préoccupations quant à la persistance des pénuries de certaines denrées essentielles et ont appelé à un meilleur contrôle des circuits de distribution ainsi qu’à une accélération de la numérisation pour assurer une meilleure régulation du marché.