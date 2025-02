Premières images de Rayan : retrouvé après deux jours de recherche en montagne

Les premières images de Rayan ont été révélées lors de ses retrouvailles avec sa mère après deux jours de disparition en pleine montagne. Ce petit garçon de 4 ans, qui s’était égaré dans les forêts de la région d’Al-Ayoun, a été retrouvé sain et sauf grâce aux efforts soutenus des unités de sécurité, de la police, de la garde nationale et de l’armée, ainsi que de la coopération des citoyens et des autorités locales.

Rayan avait disparu après avoir accompagné son grand-père pour faire paître des moutons dans les zones avoisinantes de leur domicile. Le grand-père, après quelques minutes d’absence de son petit-fils, n’a pas réussi à le retrouver, ce qui a poussé la famille et les habitants de la région à lancer une recherche en urgence, avec l’aide des autorités qui ont déployé tous les moyens nécessaires pour retrouver l’enfant. Après avoir été retrouvé, Rayan sera remis à ses parents après les formalités légales effectuées par les unités de sécurité. Heureusement, l’enfant est sain et sauf, et sa famille peut enfin souffler après ces moments d’angoisse. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette recherche, notamment les autorités, les citoyens et les pages de réseaux sociaux qui ont joué un rôle crucial dans la mobilisation.