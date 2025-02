TRANSTU suspend des agents après une agression sur un citoyen

La société de transport public TRANSTU a exprimé sa profonde indignation face à l’agression d’un citoyen par des agents de l’entreprise à la station de bus Habib Thamer, survenue le matin du mardi 11 février 2024. Dans un communiqué, la société a qualifié cet acte d’irresponsable et contraire aux valeurs professionnelles qu’elle s’engage à respecter. En réaction immédiate, les employés impliqués ont été suspendus et une enquête administrative a été ordonnée afin de clarifier les circonstances de l’incident. Présentant ses excuses au nom de l’ensemble de ses responsables et employés, la direction générale a affirmé son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, préservant ainsi les droits des citoyens et l’image de l’institution publique.