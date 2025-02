Rilès : 24 heures non-stop sur un tapis de course, un défi époustouflant !

Le rappeur français Rilès Kacimi a réalisé un exploit hors du commun en réussissant à courir pendant 24 heures non-stop sur un tapis de course, un défi qu’il a baptisé “Survival Run”. Cette performance s’est déroulée à l’Espace Commines à Paris, où il a couru sans interruption, avec trois scies géantes en marche derrière lui, symbolisant la frontière entre persévérance et obsession. Les internautes ont pu suivre l’événement en direct, créant un véritable engouement autour de cet exploit physique et mental. Cette prouesse a non seulement impressionné ses fans, mais a aussi suscité l’étonnement de célébrités, à l’instar d’Omar Sy, qui n’en revenait pas. Par ce défi, Rilès a su repousser les limites de l’endurance humaine tout en faisant la promotion de son deuxième album, “Survival Mode”.