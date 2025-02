Ce soir, la plupart des régions du pays connaîtront des nuages passagers, parfois denses sur les zones côtières orientales du nord et du centre, accompagnés de quelques averses éparses. En outre, un brouillard localisé pourrait se former en fin de nuit. Les températures varieront entre 3 et 7 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest, et entre 8 et 13 degrés dans le reste du pays.