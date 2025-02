CTN : Réservations ouvertes pour les voyages estivaux et hors saison

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, dimanche, que toutes les opérations de réservation et de vente des billets pour les voyages, aussi bien durant la saison estivale qu’en dehors de celle-ci, s’effectuent via son réseau commercial, qui comprend près de 700 agences de voyages agréées en Tunisie et à l’étranger, ainsi que par le biais de son site web et d’autres plateformes de réservation en ligne.

Dans un communiqué, la compagnie a souligné que les réservations sont ouvertes à l’ensemble du réseau commercial et au grand public, dans le respect des principes de transparence et d’égalité des chances, sans aucune forme de discrimination ou de favoritisme.

Elle a précisé que les mêmes tarifs s’appliquent à tous, conformément aux règles commerciales de la compagnie.

La CTN a également rappelé que le processus de réservation se déroule normalement, dans la limite des capacités d’accueil des navires pour chaque voyage programmé.