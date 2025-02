La pire vague de grippe depuis 15 ans : 13 000 décès enregistrés cette saison !

Les États-Unis traversent actuellement l’une des vagues les plus graves de grippe hivernale depuis plus de 15 ans, avec des estimations faisant état de 13 000 décès dus à l’influenza. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), cette saison a battu des records en termes de visites médicales pour des symptômes grippaux, surpassant même la vague de grippe H1N1 en 2009-2010. Le virus a conduit à la fermeture de plusieurs écoles, comme celle du “Goodly Independent School District” au Texas, où plus de 650 élèves et 60 membres du personnel étaient absents à cause de la grippe. Les autorités estiment que plus de 24 millions de personnes ont été infectées jusqu’à présent, et que 310 000 cas ont nécessité une hospitalisation. Bien que le pic de la saison grippale soit attendu en février, les responsables de la santé publique sont déjà confrontés à une situation particulièrement préoccupante.