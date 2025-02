Tunisie : Prévisions météo du vendredi 7 février 2025

Selon les prévisions météorologiques de ce vendredi 7 février 2025, les températures poursuivent leur baisse, avec des maximales généralement comprises entre 11 et 16 degrés, et avoisinant les 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ouest.

Des pluies temporairement orageuses et localement fortes affecteront d’abord le sud et le centre, avant de s’étendre progressivement vers le nord. Elles seront particulièrement intenses près des côtes Est du Centre et du Nord, avec des chutes de grêle possibles par endroits.

De la neige pourrait également tomber sur les hauts plateaux du centre-ouest.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud. Il sera relativement fort, se renforçant près des côtes Est et au sud, tandis qu’il restera modéré dans le reste des régions.

Concernant l’état de la mer, elle sera agitée avant de devenir très agitée sur la côte Est, tandis qu’au nord, elle passera de peu agitée à agitée.