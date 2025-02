Sousse : une vidéo choc montre un jeune s’immolant devant la police

Un jeune homme de 21 ans s’est immolé par le feu devant un poste de police à Sousse, un acte qui a rapidement suscité l’émoi et provoqué des tensions. Une vidéo de la scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, a amplifié l’indignation et relancé le débat sur les conditions sociales et judiciaires des jeunes en Tunisie.

Selon les premières informations judiciaires, le jeune homme s’était rendu, dans la matinée du 3 février, auprès d’une unité sécuritaire pour réclamer la restitution d’une somme d’argent saisie dans le cadre d’une affaire de consommation de stupéfiants. Après avoir reçu des explications sur la procédure en cours, il avait quitté les lieux avant de revenir une demi-heure plus tard et de s’immoler soudainement. Les forces de l’ordre ont rapidement tenté d’éteindre les flammes et alerté la protection civile, qui l’a transporté à l’hôpital. Souffrant de brûlures au troisième degré, il est en attente d’un transfert vers l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

Suite à cet événement, un groupe de jeunes a tenté de semer des troubles devant le poste de police en lançant des projectiles et des fumigènes, mais les forces de l’ordre ont dispersé les fauteurs de troubles. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes du drame et identifier les auteurs des actes de vandalisme.