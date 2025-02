Sidi Bouzid : interventions d’urgence à Meknassy après de fortes pluies

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le gouvernorat de Sidi Bouzid ce vendredi 7 février 2025 ont entraîné une montée des eaux dans plusieurs régions, nécessitant des interventions des services de secours. À Meknassy, les unités de la protection civile sont intervenues pour dégager deux voitures bloquées sur la route nationale 14 reliant Sfax à Gafsa et pour poser des sacs de sable afin d’empêcher l’infiltration de l’eau dans deux habitations. Une opération a également été menée pour redresser un camion renversé à l’intersection de la route régionale 83, avec l’aide d’un engin appartenant à une entreprise privée. Face à ces intempéries, la Commission régionale de prévention et de gestion des catastrophes s’est réunie sous la présidence du gouverneur de Sidi Bouzid, Fayçal Belsaoudi, afin de coordonner les efforts et de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger les habitants et assurer la fluidité du trafic. La commission reste en état d’alerte permanent pour anticiper toute évolution de la situation et intervenir rapidement en cas de besoin.