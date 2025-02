D’importantes quantités de pluie se sont abattues sur plusieurs régions du gouvernorat de Gabès au cours des dernières 24 heures. Selon les relevés pluviométriques, les précipitations ont atteint 18,5 mm à Tamazret, 9 mm à El Matouia, 8 mm à Toujane, 7 mm à Ouedhref, 5 mm à Matmata, 4 mm à Ghannouch et Matmata Nouvelle, 3 mm à Gabès Sud et Dekhilet Toujane, 2 mm à Gabès Ville et 1 mm à El Hamma, Mareth et Menzel El Habib.