Alerte météo : fortes pluies attendues dès cette nuit dans plusieurs régions

Le temps s’annonce particulièrement pluvieux à partir de la nuit du jeudi 6 février 2025, avec des précipitations orageuses et localement abondantes attendues dans le nord-est du pays, où elles pourraient atteindre 40 mm, selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie.

Les pluies se poursuivront tout au long de la journée du vendredi 7 février, s’étendant progressivement vers les régions du sud, avec des cumuls de 30 à 50 mm, notamment dans le sud-ouest. L’après-midi, les précipitations deviendront plus importantes dans plusieurs régions du centre et du nord, en particulier à Sidi Bouzid, Sfax, le Sahel et Kairouan. En fin de journée et durant la nuit, elles concerneront également Zaghouan, Nabeul et le Grand Tunis, où les cumuls pourraient atteindre 40 à 60 mm, voire localement 80 mm. Des chutes de grêle sont également attendues par endroits.