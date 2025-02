Tunicheque : 23 000 utilisateurs inscrits en seulement deux jours

Le directeur général des paiements et de l’intégration financière, Nizar Chaddad, a confirmé lors d’un entretien avec Mosaïque FM, lundi 4 février 2025, qu’au 2 février de cette année, 23 000 personnes s’étaient inscrites sur la plateforme tunisienne unifiée des chèques, Tunicheque. Lors de la conférence de presse organisée au siège de la Banque centrale de Tunisie, Chaddad a également annoncé la création d’une cellule dédiée à la réception des plaintes et observations relatives à cette plateforme.

Il a expliqué les étapes d’inscription sur la plateforme via le site web, en introduisant le numéro de téléphone et le code secret pour créer un compte. Pour les porteurs de chèques souhaitant vérifier les informations d’un chèque reçu via la plateforme, ils doivent contacter l’agence bancaire ou postale où leur compte est ouvert pour lier leur compte à Tunicheque en ligne. Ensuite, ils peuvent vérifier les détails du chèque, y compris son montant, et soumettre une demande de vérification des informations via la Banque centrale. Si aucune objection n’est soulevée (chèque volé, invalidité ou dépassement du plafond), l’information est transmise au titulaire du chèque, qui pourra le retirer et l’utiliser.

Chaddad a ajouté qu’il est aussi possible d’utiliser la plateforme via une application mobile. Après avoir téléchargé l’application, il suffit d’ajouter les mêmes informations, mais sans nécessité de lier le compte bancaire ou postal. L’application mobile permet de scanner le code QR pour vérifier la validité des informations du chèque, en suivant le même processus de vérification que sur le site web, disponible 24h/24, 7j/7. Il a également souligné que la Banque centrale de Tunisie assure la sécurité et la confidentialité des données, en garantissant que la plateforme est prête à recevoir un volume élevé de demandes après plusieurs tests effectués avant son lancement.