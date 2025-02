Procès d’Abir Moussi : le comité de défense dénonce des irrégularités et se retire

Le comité de défense d’Abir Moussi, avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), a annoncé son retrait du procès de cette dernière lors d’une conférence de presse tenue le lundi 3 février 2025. Cette décision fait suite à plusieurs irrégularités constatées dans le cadre du procès.

L’avocat Ali Bejaoui a précisé que le comité avait été informé par une lettre de Moussi, dans laquelle elle demandait à ses avocats de ne plus la représenter devant les juridictions. Le comité a souligné diverses violations des procédures légales, notamment en ce qui concerne l’affaire de l’Isie et du bureau d’ordre, et a déploré l’inaction de l’Ordre des avocats face à ces manquements. En particulier, le comité a dénoncé le refus d’entendre certaines parties, comme l’huissier de justice et les enregistrements des caméras de surveillance, ainsi que l’interdiction d’accompagner Moussi lors de la première instance. Face à cette situation, le comité de défense a décidé de boycotter les chambres criminelles où Moussi comparaitra, et a lancé une campagne pour sensibiliser les avocats aux violations des droits dont elle est victime. Abir Moussi assistera aux procès, mais en silence, et a demandé la diffusion en direct des audiences.