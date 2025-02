Le rapport du Washington Post révèle l’extension des sites israéliens en Syrie !

Le rapport publié par le Washington Post a révélé que les forces israéliennes construisent des installations militaires permanentes en Syrie, notamment dans la région de Ghabta al-Khashab, après une incursion dans des villages syriens en décembre. Initialement, les autorités israéliennes avaient assuré que leur présence serait temporaire et destinée à sécuriser la région après l’effondrement du régime de Bachar al-Assad. Cependant, les mouvements de troupes et les constructions récentes suggèrent un établissement plus durable, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les habitants locaux, qui parlent désormais d’occupation. Des images satellites montrent la construction de bases militaires et de routes, reliant ces nouvelles installations aux hauteurs du Golan, territoire occupé par Israël depuis la guerre de 1967. Les autorités israéliennes justifient cette présence par des raisons de sécurité, tandis que les habitants locaux, comme Mohamed Mrioud, président de la municipalité de Ghabta al-Khashab, dénoncent cet état de fait comme un “acte d’occupation”, soulignant la destruction d’arbres fruitiers et le déplacement des populations. Cette situation intervient dans le contexte de la contestation croissante de la légitimité du régime syrien et de l’intensification des tensions dans cette région stratégique.