Le ministère de la santé met en garde contre l’usage abusif des antibiotiques

Le ministère de la santé a émis une mise en garde concernant la prise de médicaments antibiotiques sans consultation préalable avec un médecin. Il a été rappelé que ces médicaments ne doivent être utilisés que lorsque leur prescription est faite par un professionnel de santé et après une évaluation appropriée des besoins du patient. L’usage abusif ou excessif des antibiotiques peut entraîner une résistance des bactéries, réduisant ainsi leur efficacité pour le traitement de futures infections. En outre, le ministère a précisé que les antibiotiques ne sont efficaces que contre les infections bactériennes et ne peuvent traiter des affections virales telles que le rhume ou la grippe. Il a également insisté sur l’importance de suivre scrupuleusement la durée du traitement prescrit, même en cas d’amélioration, afin d’éviter la persistance des bactéries dans l’organisme. Le ministère a encouragé à ne pas partager les antibiotiques et à adopter de bonnes pratiques d’hygiène, y compris le lavage des mains et la vaccination, pour prévenir d’autres maladies.