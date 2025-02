La République Démocratique du Congo : Goma, un foyer de propagation d’épidémies en pleine crise

La République Démocratique du Congo, et en particulier la ville de Goma, fait face à une situation alarmante, selon le directeur des Centres africains de lutte contre les maladies (CDC Afrique). En raison du conflit armé dans l’est du pays, la ville, qui abrite une population de 3 millions d’habitants, dont un million de déplacés, est devenue un foyer majeur de propagation du monkeypox (virus du singe), affectant désormais 21 pays africains. Le virus, en particulier la souche “B1”, a été observé pour la première fois en 2023 dans la province voisine du Sud-Kivu. En plus du monkeypox, la guerre et l’instabilité ont exacerbé la diffusion d’autres maladies infectieuses telles que la rougeole et le choléra, menaçant davantage les vies humaines. Le président des CDC Afrique a insisté sur le fait que cette situation ne constitue pas seulement un problème de sécurité, mais aussi une véritable urgence de santé publique qui pourrait détruire des économies et des communautés si des mesures décisives ne sont pas prises.