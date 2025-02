Hôpital Razi : bientôt une unité moderne de stimulation cérébrale pour les patients

Le service de stimulation cérébrale électrique et magnétique de l’hôpital Razi à Manouba sera bientôt opérationnel après sa rénovation, financée à hauteur de 140 000 dinars. Destinée aux patients souffrant de troubles psychiatriques, notamment la dépression résistante aux traitements médicamenteux, cette unité moderne offrira des soins optimaux dans un cadre mieux adapté. Selon le chef du service de psychiatrie, Dr. Wahid Malki, cette technique, initialement pratiquée sans anesthésie dans les années 1970, a connu des avancées majeures, permettant aujourd’hui une prise en charge plus efficace et mieux tolérée. La capacité d’accueil de l’unité a été améliorée, avec un doublement du nombre de patients bénéficiant de ce traitement depuis 2015. Cette réalisation a été rendue possible grâce à un partenariat avec le Rotary Club Tunis Sud, qui a financé 80 % du projet. L’unité ne se limitera pas aux soins, mais contribuera également à la formation des médecins, consolidant ainsi une approche intégrée et innovante dans la prise en charge des troubles psychiatriques en Tunisie.