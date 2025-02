Hergla : une tortue marine verte réintégrée dans son habitat naturel après quatre mois de soins

Le dimanche 2 février 2025, une tortue marine verte a été remise en liberté sur la plage d’El Medfoun à Hergla après un traitement de quatre mois. Cette initiative, menée par l’Association tunisienne pour le tourisme et le camping écologique, en partenariat avec l’Association des pêcheurs de Hammam Sousse, a été supervisée par l’Institut national des sciences et technologies de la mer et la direction des forêts de Sousse. La tortue, qui appartenait à l’une des sept espèces de tortues marines au monde, avait été trouvée en difficulté près des côtes de Sfax, où elle a reçu des soins intensifs. Son nom, “Al-Khadra”, fait référence à sa couleur. Bien que rarement observée dans les eaux tunisiennes, cette espèce est menacée d’extinction en raison de la pêche accidentelle, de la pollution plastique et du changement climatique. Le Centre de soins et d’études des tortues marines, créé en 2004 à Monastir, joue un rôle clé dans la sauvegarde de ces animaux, en les soignant et en menant des recherches pour sensibiliser à la protection des tortues. Le centre, unique en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée, traite chaque année environ 20 tortues, dont 77 % sont ensuite relâchées dans leur habitat naturel.