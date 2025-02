2025 : l’Égypte rend hommage à Oum Kalthoum, une légende de la musique arabe

En 2025, l’Égypte célébrera le cinquantième anniversaire de la disparition de la légendaire chanteuse Oum Kalthoum, surnommée “Kawkab al-Sharq” (Planète de l’Orient), avec une année dédiée à son héritage artistique et humain. La Ministère de la Culture égyptienne a annoncé un programme riche en événements pour honorer sa mémoire, comprenant des concerts, des expositions, des projections de films, des compétitions et des ateliers, tant en Égypte qu’à l’étranger. Parmi les événements marquants, la célèbre Opéra du Caire organisera des concerts en France et à Caire en février. L’artiste, qui a marqué l’histoire de la musique arabe avec ses 320 chansons, sa collaboration avec des poètes comme Ahmed Rami et des compositeurs comme Zaki Ahmed, a fait rayonner sa voix unique à travers le monde arabe. Sa carrière cinématographique, sa passion pour la musique et ses nombreuses distinctions, dont la médaille de la République tunisienne en 1968, témoignent de son influence éternelle. Décédée le 3 février 1975 à l’âge de 76 ans, Oum Kalthoum reste une figure inoubliable dans le cœur des millions de ses admirateurs.