Tunisie – Météo : Pluie provisoirement orageuse et parfois abondante la nuit dans ces régions

Les chutes de pluies se poursuivent cette nuit au Nord et au centre et localement au Sud. Elles seront provisoirement orageuses et parfois abondantes surtout au Cap Bon, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur ouest fort près des côtes Nord, sur le golfe de Hammamet et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera très agitée au Nord et au golfe de Gabès et houleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront comprises cette nuit entre 04 et 08 degrés sur les hauteurs Ouest et entre 09 et 14 degrés sur le reste des régions.