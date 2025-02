Ouverture du passage de Rafah : 50 malades quittent Gaza pour recevoir des soins médicaux

Ce samedi, 50 malades et blessés, principalement des enfants souffrant de cancer et de maladies cardiaques, ont quitté Gaza en direction de l’Égypte pour recevoir des soins médicaux. Ils ont été accompagnés par une délégation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce départ intervient après la réouverture du passage de Rafah, pour la première fois depuis la prise de contrôle de la zone par les forces d’occupation en mai dernier.

Les malades et blessés quitteront Gaza par groupes afin de recevoir un traitement dans des hôpitaux situés en dehors de la bande de Gaza, en raison des conditions sanitaires difficiles auxquelles ils sont confrontés. Les enfants, accompagnés de leurs familles, ont été transportés en bus jusqu’au passage de Rafah via le complexe médical Nasser, situé au sud de Gaza.

Cependant, des familles ont exprimé des plaintes concernant la restriction imposée par l’OMS, qui a autorisé seulement un accompagnateur par patient, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, selon lequel trois accompagnateurs étaient permis.

Le vendredi même, la radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté que « l’armée s’est retirée du passage de Rafah », et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a annoncé le déploiement d’une mission civile de surveillance de la frontière à Rafah, à la demande des autorités palestiniennes et israéliennes.

Le 19 janvier dernier, un cessez-le-feu et un échange de prisonniers ont été mis en place entre le mouvement Hamas et l’occupation israélienne, marquant le début d’une période de 42 jours, pendant laquelle des négociations se poursuivront pour entamer les prochaines étapes, sous la médiation de l’Égypte et du Qatar, avec le soutien des États-Unis.