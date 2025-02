Démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne à Tunis : plusieurs arrestations, dont une femme !

Les unités de la police nationale ont récemment démantelé un réseau de trafic de drogues et saisi une quantité importante de cocaïne. Selon les détails fournis par la direction générale de la police, les informations obtenues ont permis de localiser un groupe criminel opérant dans la région de Hara Hlel.

Ce groupe était dirigé par un individu recherché, impliqué dans le trafic de drogues et le blanchiment d’argent, en coordination avec un homme et une femme stockant et distribuant les drogues à différents endroits, notamment au Mont-Rouge et à Mnihla. Après des investigations, deux suspects ont été arrêtés dans une voiture privée, et lors de perquisitions, une somme de 22 400 dinars a été saisie à leur domicile à Ain Zaghouan. De plus, environ 650 grammes de cocaïne et une balance électronique ont été retrouvés dans la maison d’un autre suspect à El Menzah, et une femme recherchée a été arrêtée. Le procureur de la République a ordonné leur mise en détention pour des infractions liées aux drogues et au blanchiment d’argent, et les enquêtes sont en cours.