WhatsApp bloque une opération d’espionnage israélienne visant des journalistes et des ONG

WhatsApp, filiale de Meta, a révélé avoir mis en échec une opération d’espionnage menée par l’entreprise israélienne Paragon Solutions, visant environ 90 utilisateurs, parmi lesquels des journalistes et des membres d’ONG. Cette cyberattaque reposait sur l’envoi de fichiers PDF piégés dans des groupes de discussion, permettant d’infecter les appareils avec un logiciel espion. En réaction, WhatsApp a immédiatement alerté les utilisateurs concernés et leur a fourni des conseils de sécurité, tout en adressant une mise en demeure à Paragon Solutions. La plateforme a réaffirmé son engagement à lutter contre les entreprises de surveillance illégales, rappelant que ces pratiques menacent la confidentialité des communications et les droits humains. Ce scandale rappelle d’autres affaires impliquant des sociétés israéliennes spécialisées dans l’espionnage, comme NSO Group et son logiciel Pegasus, déjà poursuivi en justice. Malgré les controverses, les technologies de surveillance continuent d’être utilisées à des fins contestées, suscitant l’inquiétude des défenseurs des libertés numériques.